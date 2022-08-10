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Narman Şehitler Barajı ekonomiye yılda 103 milyon 635 bin liralık katkı sağlayacak

AA

Erzurum'da yapımı tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 103 milyon 635 bin liralık katkı sağlanması hedeflenen Narman Şehitler Barajı'nda çalışmalar sürüyor.

Narman Şehitler Barajı ekonomiye yılda 103 milyon 635 bin liralık katkı sağlayacak

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yapımı tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 103 milyon 635 bin liralık katkı sağlanması hedeflenen Narman Şehitler Barajı'nda çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamanın yaygınlaştırılması, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydanın sağlanması, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Erzurum ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirtti.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki Narman Şehitler Barajı'nın da kret kotunun 2055,90 metre olduğunu, gövde sıyırma kazı çalışmalarının tamamlandığını ve yüzde 22 fiziki gerçekleşme sağlandığını ifade eden Akca, şunları kaydetti:

"Dadaşlar diyarı Erzurum'da son 19 yılda 7 baraj, 13 gölet ve 20 sulama tesisi tamamlanarak 386 bin 820 dekar tarım arazisi sulamaya açılmıştır. Bunlarla birlikte çalışmaları devam eden Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 31 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlanacak. Temelden yüksekliği 76,90 metre ve su depolama kapasitesi 10,98 milyon metreküp olan Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 103 milyon 635 bin liralık katkı sağlanması hedefleniyor."

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