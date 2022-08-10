Erzurum'da evlerinin önünde oturan 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum’un Yakutiye ilçesinde evlerinin önünde oturan vatandaşlara silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Hacı Mirza Sokak'ta, evlerinin önünde aileleriyle oturan kişilere kimliği belirlenemeyen şüphelilerce silahla ateş açıldı.

Olayda Emrah Z, Abbas Z. ve Serkan Z. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda hafif yaralanan 3 kişi ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırıya karışan ve ara sokaklarda izlerini kaybettiren şüphelilerin yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.