Erzurum'da "İmam Hasan İmam Hüseyin Camisi"nin temeli atıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayırsever iş insanları Mustafa Deniz ve Hakan Çınar tarafından yaptırılan "İmam Hasan İmam Hüseyin Camisi"nin temeli törenle atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Abdurrahman Gazi Türbe Yolu'nda inşa edilen caminin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, muharrem ayının İslam tarihinde önemli yeri olduğuna işaret etti.

Muharrem ayının ilahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu, bollaştığı bir ay olduğunu ifade eden Sekmen, "Böylesine önemli ve mukaddes bir ayda bizler de camimizin adının 'İmam Hasan İmam Hüseyin' olmasını kararlaştırdık. Rabbim, camimizin yapımında emeği geçecek olan herkesten razı olsun. Bu vesileyle camimizin yapımını üstlenen Mustafa Deniz ve Sanamerli Seyyit Hacı Yılmaz Baba'nın oğlu Hakan Çınar kardeşime teşekkür ediyorum." dedi.

Mevlana ve Şems Hazretlerini Yaşatma ve Tanıtma Derneği yetkilisi, hayırsever iş insanı Mustafa Deniz de desteklerinden dolayı Sekmen'e teşekkür ederek, "Allah Resulü'nün evlatlarına saygı ve hürmetten ötürü bu ismi seçtik. Biz birçok ilde çeşitli kurs ve camiler yaptırdık. Fakat benim çocukluktan beri gönlümde yatan Abdurrahman Gazi Türbesi yanında bir cami yaptırmaktı. Rabbim nasip etti, hamdolsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla caminin temeli atıldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

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