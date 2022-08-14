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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik Türk boksörler, uluslararası maçlara çıkıp öz güven kazanıyor

AA

Minik Türk boksörler, uluslararası maçlara çıkıp öz güven kazanıyor

ERZURUM (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, minik Türk boksörleri uluslararası maçlara çıkarıp öz güven kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Erzurum'da devam eden Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nı takip eden Gözgeç, AA muhabirine, Türk boksunun gelişmesi için minik sporculara yönelik çalışmalarını anlattı.

Sporcuda başarıya giden yolun, öz güven olduğuna işaret eden Gözgeç, "Erzurum'da devam eden Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası da bunda büyük rol oynayacak. Bu çocuklarımızın, Türkiye Şampiyonası'nda performanslarını gördük. Avrupa arenasındaki performanslarını ise burada göreceğiz. Miniklerin performansları bizim için çok önemli. Bizim isteğimiz, başarılı olup olmamalarından öte, böylesine uluslararası maç yapıp kendi öz güvenlerini kazanıp ileriye dönük bir kazanım elde etmek. Şöyle başarılı olsunlar, böyle başarılı olsunlar değil." dedi.


- "Dünyadaki boks organizasyonlarının hepsini Türkiye'de yaptık"

Gözgeç, Türkiye'de bugüne kadar önemli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bundan sonra da uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'de düzenlenen her organizasyonun sporculara büyük artılar sağladığını vurgulayan Gözgeç, "Ülkemizin prestiji için Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası önemli çünkü yılda bir kez yapılıyor. Dünyadaki boks organizasyonlarını ne kadar varsa hepsini Türkiye'de yaptık. Bütün branşlar için Türkiye çok iyi ev sahipliği yapıyor ve değer veriyor. Avrupa'nın hiçbir yerinde bu salonu bulamazsınız. Temiz ve güzel olimpik bir salon burası." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum'da ringe çıkan sporcuların kendileri için çok kıymetli olduğunu anlatan Gözgeç, "Çünkü buradaki sporcular bizim gelecek yıllardaki kadrolarımızı oluşturacak. Kadınlar ve erkeklerdeki sporcularımız bunların içinden gelecek ve mili takıma çıkacak. 10 veya 8 sene sonrasının takımı çıkacak." diye konuştu.


- "Boksun ekolü oluşmaya başladı"

Sporda altyapının öneminden bahseden Gözgeç, boksta altyapının gelecek yıllarda elde edilecek başarıları direkt etkilediğine işaret etti.

Boksta Türkiye'de rekor kırdıklarını aktaran Gözgeç, "Kadınlarda dünya birincisiyiz ve erkekler de ise kadınların elde ettiği başarıya doğru gidiyoruz. Boksun ekolü oluşmaya başladı. Bütün dünya görüyor bunu. Buradaki gençler, Türkiye'nin altyapısı, Türkiye'nin geleceği bu salonda inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.

Erzurum'da mücadele eden sporculardan beklentilerinin çok fazla olduğunu belirten Gözgeç, "İyi kamp yaptılar ve ev sahibiyiz, kendi saha ve seyirci avantajını kullanarak madalya beklediğimiz bir şampiyona. Güçlü rakipler var. İrlanda, Azerbaycan, Ukrayna ve boksta söz sahibi olan çok sayıda ülkeler var, çocuklarımızın iyi şeyler yapacağına inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.


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