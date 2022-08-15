Erzurum'da iki araç çarpıştı 5 kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Muhammet Güntay idaresindeki MA-MG-2534 yabancı plakalı araç, Çayköyü mevkisinde, Ruşan Güçlü yönetimindeki 34 HPU 51 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan Güçlü idaresindeki araç, bariyerlere çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Güçlü ve Güntay ile araçlardaki Fatma, Gülnaz Güçlü ve Münevver Güntay, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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