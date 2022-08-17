Erzurum Köşk Barajı ülke ekonomisine 4 milyon lira katkı sağlayacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yapımı devam eden Köşk Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamanın yaygınlaştırılması, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydanın sağlanması, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırılması için çalışmalar devam ediyor.



Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli katkı sunuyor.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Köşk Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti.



Barajın tamamlanmasıyla burada depolanacak su ile 1.770 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını aktaran Akca, "Dolusavak imalatları ve vana odası mekanik imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 41 metre ve su depolama kapasitesi 540 bin metreküp olan Erzurum Yakutiye Köşk Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon lira katkı sağlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.