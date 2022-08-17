Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

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ERZURUM (AA) - Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın altıncı gününde,Türkiye'yi kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcu temsil etti.

Muhammet Ali Budakoğlu İskoç rakibi Thomas O’Reilly, Mehmet Akif Fıçıcı İrlandalı rakibi Lochlainn Beagan, Furkan Avar Bulgar rakibi Vladimir Davidov, Enes Burak Ok Alman rakibi Justin Kiz, Doğukan Demirceylan ise Polonyalı rakibi Jerzy Armatys ile karşılaştı.

Müsabakalar sonunda rakiplerini yenen milli sporculardan Demirceylan finale, Fıçıcı ise yarı finale yükseldi.

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