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Karındaki şah damarı yırtılan gurbetçi, Türk doktorları sayesinde şifa buldu

AA

Karındaki şah damarı yırtılan gurbetçi, Türk doktorları sayesinde şifa buldu

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Almanya'dan yurda otomobiliyle geldikten sonra karnındaki şah damarın yırtılması sonucu hayati tehlike atlatan 67 yaşında Süleyman Gündeş, Türk doktorların erken tanı ve Erzurum'da yaptığı açık ameliyatla yaşama tutundu.

Otomobiliyle ailece Almanya'dan memleketi Elazığ'a gelen ve kronik böbrek hastalığı da olan 3 çocuk babası Gündeş'in bir süre önce karnında ağrı ve sancı başladı.

Bu ağrıların yolculuktan ya da böbrekten kaynakladığını düşünen Gündeş, karın ağrısı şiddetlenince Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinden Kalp Damar Cerrahi Doç. Dr. Ümit Arslan'a başvurdu.

Tetkiklerde, karın içindeki şah damarında baloncuk ve yırtık tespit edilen Gündeş, Arslan ve ekibince acil ameliyata alındı.

Gündeş, Türk doktorların erken teşhis ve yaptıkları başarılı ameliyatla hayati tehlikeyi atlatarak sağlığına kavuştu.

- "Böyle yırtılma durumlarında ölüm oranları çok yüksek"

Doç. Dr. Arslan, AA muhabirine, hastanın karın içindeki şah damarında baloncuk tespit ettiklerini söyledi.

Hastanın bu durumdan habersiz olduğunu ifade eden Arslan, "Bu tarz hastalıklar çok önemli. Karındaki şah damarının balonlaşması (anevrizma) 60-65 yaş üzeri kişilerde genellikle şikayetsiz seyrediyor. Ama bir anda bu hastada olduğu gibi yırtılmayla da seyredebiliyor. Böyle durumlarda ölüm oranı çok yüksek ve acil müdahale gerekiyor." dedi.

Şiddetli karın ve bel ağrısı çeken yaşlıların mutlaka uzman hekime başvurmasını öneren Arslan, bu konuda Türk Kalp Damar Cerrahi Derneğinin toplumsal bilinci artırmak amacıyla çalışmalar yaptığını dile getirdi.

- "Şah damarı özelikle baloncuk yaptığında pimi çekilmiş bombaya benzer"

Arslan, 3-4 saat süren ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastayı şifayla taburcu edeceklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Damarın balonlaştığı yerden ciddi bir yırtılma vardı, karın içi kan doluydu. Sonra yapay damar koyduk. Karındaki şah damarı baloncuk yaptığında, 'içimizdeki balon' diye tanımlarız, pimi çekilmiş bombaya benzer. Ne zaman, ne olacağı hiç belli değil. Baloncuk belli boyuta ulaştığında yırtılma şansı daha yüksek ve ölümle seyredebiliyor. Bu hastamızın en tipik özelliği, Almanya'dan otomobil kullanarak gelmesi, yolda böyle olay olsa farkına varmadan Allah korusun daha kötü sonuçlar olabilirdi."

- "Burada gördüğüm hizmet çok daha güzel"

Süleyman Gündeş de uzun yıllardır Almanya'da yaşadığını söyledi.

Doktorların 3-4 saat içinde kendisini hayata bağladığını aktaran Gündeş şöyle konuştu:

"Kalbimde 3 stent var, karın ağrımı böbrekten, geldiğim ülke rakımından ya da 5 günlük otomobil yolculuğundan sanıyordum ama öyle değilmiş. Avrupa'da gitmediğim ülke kalmadı, böyle güzel bir hizmet, hastane, grup çalışması ve iyi doktorlar görmedim. Ambulans uçakla Almanya'ya gideceğim. Arslan hocam ve ekibi başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bu hastane hayatta kalmamın vesilesi. Başka ülkelerde çeşitli ameliyatlar oldum ama burada gördüğüm hizmet çok daha güzel."

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