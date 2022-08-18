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Pasinler Ovası'nı bereketlendirecek Alvar Barajı'nın tasarımı tamamlandı

AA

Pasinler Ovası'nı bereketlendirecek Alvar Barajı'nın tasarımı tamamlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da tarımın yaygın yapıldığı Pasinler Ovası'nı suyla bereketlendirecek Alvar Barajı'nda yaşanan teknik sıkıntıların aşıldığı ve projenin tasarımının tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Pasinler ilçesinde düzenlenen hasat programında yaptığı konuşmada, Alvar Barajı ilgili 3 tane alternatif aks çalıştıklarını söyledi.

Barajın 10 bin 463 dekarlık araziyi sulayacak şekilde tasarımını bitirdiklerini ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Kasım sonu itibariyle tüm görsellerini çıkarmış olacağız. Barajla ilgili bu yıl içerisinde yatırım programına alınması ve ihaleye çıkılması yönünde Sayın Bakanımızın talimatı var. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. En son işi doğrulayabilmek adına açtığımız 470 metre ilave sondaj vardı, bunları da 10 gün önce tamamladık. Alvar Barajı beton baraj sitilinde yapılacak şekilde dizayn edildi. Üzerinde bir dolusavar var, küçük bir tünelle beraber suyu tahliye edeceğiz. Doğal olarak bundan önceki 5 yıllık süreçte yaşanmış ayrı ayrı akslardaki jeolojik problemler, deprem fay hattına yakınlığı, malzemenin erimesi gibi konuları aşmış bulunmaktayız."

Yavuz, ikinci sondaj makinesinin de bölgede çalışmaya başladığını aktardı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da Alvar Barajı ile ilgili bazı aksiliklerin oluştuğuna işaret ederek projeyi bitireceklerinin sözünü verdi.

Altınok, şunları kaydetti:

"Biz bu sözü AK Parti siyaseti olarak verdik. Allah’ın izniyle de AK Parti olarak Alvar Barajı'nın su tutmasını birlikte yapacağız. O güne kadar hemşehrilerimiz sıkıntıda kalmasın diye DSİ Bölge Müdürlüğü geçen hafta birincisini bitirdi, bir sondaj vurduk. Saniyede 30 litre suyu çıkardık. Şimdi tekrar sondajı vuracağız ve inşallah onda da yine saniyede 30-40 litre suyu çıkaracağız ki baraj bitene kadar sizler burada çiftçilik yaparken ürünleriniz susuzluktan kurumasın, daha fazla verim alalım. İnşallah onu başaracağız."

Altınok, Söylemez Barajı'nın yakında temelini atılacağını belirterek, sözlerini, "Cumhurbaşkanımız şantiye kurulumu için ilk aşamada 50 milyon gönderdi, 'parayı harcayın, peşinden yine göndereceğim' diye sözü var. Söylemez Barajı'nı da yapıyoruz. Narman Şehitler Barajı şu an da dolgu boyutuna geliyor. Biz bir ve bütün olduğumuz, birlik olduğumuz müddetçe, birbirimizi sevdiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz başaramayacağımız hiçbir olay yoktur." diye tamamladı.

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