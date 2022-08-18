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Erzurum'da cemevinin törenle temeli atıldı

AA

Erzurum'da cemevinin törenle temeli atıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum’un Hınıs ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Başköy Cemevi'nin törenle temeli atıldı.

Başköy Mahallesi’nde vatandaşların talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye cemevi yaptırılıyor.

Vali Okay Memiş, mahallede düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, özellikle Erzurum'da kamu yöneticilerinin Alevi, Kürt, Türk ayrımı yapmadan hizmet verdiğini ve kentte 24 cemevinin bulunduğunu söyledi.

Cemevlerinin eksikliklerin tek tek tespit edildiğini ve bunların da kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Memiş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaklaşık 7 cemevi toplu açılışı eylül sonunda yapılacak ve bir tanesi Erzurum’da. Toplu açılışa Erzurum'da dahil edildi, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de muharrem ayında anlamlı bir tören düzenlendiğini söyledi.

Temelini atılan Başköy Cemevi'nin, bir irfan meclisi ve bir birlik meydanı ile edep ve erkanın öğretildiği ilim yuvası olacağına inandığını aktaran Sekmen, şöyle konuştu:

"Manevi ve ahlaki değerlerin zayıfladığı, aile değerlerinin ve toplumun ortak bağlarının yok olmaya yüz tuttuğu günümüzde, birlik ve beraberlik içerisinde olmaya, insani değerlerimizi yaşatmaya son derece ihtiyacımız vardır. Allah’ın rıza ve sevgisini kazanmak, toplumsal birliğimizi güçlendirmek, kardeşlik ve barış duygularımızı pekiştirmek için her şeyden önce birbirimizi sevmemiz gerekir. Ehlibeyti sevmek Peygamberimizi sevmek demektir, Hazreti Ali’yi, Hazreti Hüseyin'i sevmek, Peygamberimizi sevmek demektir."

Konuşmaların ardından dua edilerek cemevinin temeli atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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