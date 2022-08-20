Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'ın "Sıfır Atık" çalışmalarına ödül

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ERZURUM (AA) - Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Sıfır Atık" çalışmaları ile ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent ve Başkan Dergisi'nin proje bazlı belediye çalışmalarının değerlendirildiği Kayseri'deki ödül töreninde, Yakutiye Belediyesi "Sıfır Atık" çalışmaları ile ödül aldı.

Belediye Başkanı Uçar, ödülü AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer’in elinden aldı.

Uçar, mesai yaptığı personellerine teşekkür ederek, aldığı ödülde belediye çalışanlarının büyük emeği olduğunu belirtti.

Bundan sonraki süreçte de aynı tempoda çalışmaya devam edeceklerini aktaran Uçar, "AK Parti belediyeciliğinin bu başarıda büyük payı var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan yerel yönetimdeki başarısını örnek alıyor, milletimize ve şehrimize hizmet yolunda hiç durmadan, yılmadan çalışmaya gayret ediyoruz. Türkiye'de Sıfır Atık Belgesi'ne sahip 71 belediyeden birisi Yakutiye Belediyesi." ifadelerini kullandı.



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