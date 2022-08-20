TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

ERZURUM (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlikte hareketin bereket getirdiğini belirterek, "Türkiye'nin marka şehirlerinde bunu görüyoruz. Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Denizli gibi. Herkes farklı ama şehir denince hepsi bir araya geliyor." dedi.

Bazı programları dolayısıyla Erzurum'da bulunan Hisarcıklıoğlu, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Pasinler Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, sıkıntıların giderilmesi için oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldiklerini anlatarak, insanların sıkıntılarını birinci ağızdan yetkili mercilere ilettiklerini aktardı.

Sıkıntılarını çözmenin görevleri arasında olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Kredi faizleri limitleri gibi sıkıntılarımız var. Biz TOBB'de oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geliyoruz. En son 3 kamu bankasının genel müdürleriyle bir araya geldik ve sizlerin oda ve borsa başkanlarına aktardıklarınızı birinci ağızdan 7 saatlik toplantıyla bize söylediler. Ekonomiden sorumlu bakanlarla ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 7 saatlik bir toplantı yaptık. Bizim görevimiz zaten bunları yapmak. Kanunun ve anayasanın verdiği görev bu." diye konuştu.

Birlikte hareket etmenin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Birlikte hareket edersek Allah bereket veriyor. Türkiye'nin marka şehirlerinde bunu görüyoruz. Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Denizli gibi. Herkes farklı ama şehir denince hepsi bir araya geliyor. Bunu yapan herkes kazanır yoksa kaybederiz. Etnik kökeni ve mezhebinden dolayı kimseyi ötekileştirmeyin. Biz biriz ve beraberiz. Sevmedikçe mükemmel insan olamayız. Allah bize beyin vermiş. Farklı düşünüyor diye kardeşini dışlama. Severseniz mutlu olursunuz, mutlu olan da başarılı olur. Sevmezsek başarılı olamayız. Farklı düşüneceğiz ama ortak akıl ve diyalogla ortaklaşacağız."

Törenin ardından Hisarcıklıoğlu, ilçe ekonomisine katkı sağlayanlara plaket takdim etti.

Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek ile Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Hisarcıklıoğlu'na fahri hemşehrilik beratı verdi.

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