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Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi

AA

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi

ERZURUM (AA) - Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da tamamlandı.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın 9. gününde, Türkiye'yi kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcu temsil etti.

Aslı Dönmezoğlu İrlandalı rakibi Carley O’Herron, Eda Nur İlhan İtalyan Martina De Felice, Sıla Özkan Rumen Trigos Bucur Rocio, Busenur Yazan Bosna Hersek'ten Dunja Vuksic, Sudenaz Dokgöz İtalyan Sara Scorrano, Doğukan Demirceylan ise Letonyalı Emils Salms ile final müsabakalarında karşılaştı.

Müsabakalar sonunda rakiplerini yenen Aslı Dönmezoğlu, Eda Nur İlhan, Sıla Özkan, Busenur Yazan ve Doğukan Demirceylan rakiplerini yenerek Üst Minikler Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporculardan Sudenaz Dokgöz ise şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

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