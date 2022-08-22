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Ampute Futbol Milli Takımı kendi seyircisi önünde Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyor

AA

Ampute Futbol Milli Takımı kendi seyircisi önünde Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Ampute Futbol Dünya Kupası müsabakalarında gruptan lider çıkmayı hedeflediklerini ve seyircileri önünde şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Ay-yıldızlı ekip, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 30 Eylül-9 Ekim'de Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek organizasyona hazırlanıyor.

Teknik direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine, futbolcuların eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerini, organizasyondaki her maçın final niteliği taşıdığını söyledi.

Takımın geçmiş yıllarda önemli başarılar kazandığını, söz konusu şampiyonada da başarı elde etmek için çeşitli planlarının olduğunu ifade eden Çakmak, "Takım kaptanlığında ve hocalığımda olmak üzere bizim iki Avrupa Şampiyonluğu'muz var. Dünya ikinciliğimiz ve üçüncülüklerimiz var. Bu sefer Allah nasip ederse 24 ülke arasından mutlu şekilde ayrılmak istiyorsak a, b ve c planlarımızı uyguluyoruz." dedi.


- Milliler, Erzurum'da güç depoluyor


Çakmak, maç maç düşünerek galip gelmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Sezonumuz bitti ve o serüvende negatif olan havayı pozitife çevirmek lazım. Arkadaşlar geldiğinde formsuzdu ve fiziksel anlamda hazır değillerdi. Mental olarak hazırlar ama futbolcu fizik olarak hazır olmadığı zaman onun için çok zor oluyor. Beyin çok şey istiyor ama fizik izin vermiyor. Allah'a şükür Erzurum kampıyla fiziksel anlamda da bunu çözmüş olacağız."


- Her maç final, hedef şampiyonluk

Ev sahibi olarak A Grubu'nda bulunan Türkiye, kupanın açılış maçını 30 Eylül'de Fransa ile oynayacak.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olmanın ayrı bir gurur olduğunu anlatan Çakmak, su ifadeleri kullandı:

"24 ülke arasında güçlü ülkeler var ama biz çıtayı yükselttik. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak ve 24 ülkeyi ağırlamak, ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli. Ülkeleri takip ettiğimiz zaman her gün ayrı paylaşımlar yapıyorlar. Gelen ülkelere saygımız sonsuz. İlk maçımızı Fransa ile sonra Liberya, sonrasında ise Haiti ile oynayacağız. Gruptan lider çıkıp şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha sonra ilk 16, çeyrek ve yarı final ardından da final olacak ama bunların hepsi bizim için final niteliğinde. Ben Türk milletinin birlik ve beraberliğine inanıyorum. Başarılı olan sporcu kardeşlerimizin yanında olduklarına inanıyorum. Çok büyük bir ortam olacak ve bu atmosferin içinde biz teknik ekip olarak her şeyi vermiş şekilde futbolcu kardeşlerim elinden geleni yapacak, bizler de onları alkışlayacağız."

Dünya Kupası'nda toplam 80 maç yapılacak. Son 16'ya kalan takımların eleme usulü yapacağı maçların ardından 9 Ekim'de oynanacak final maçıyla 2022 Dünya Kupası'nı kazanan ülke belli olacak.

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