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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Ticaret Borsası

AA

Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 128,91 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMENAZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg69,80276,00128,91ESKS
Et küçükbaşKg64,0064,0064,00ESKS
PatatesKg9,0010,019,80HTS
Kuru soğanKg6,2513,007,39HTS
Kaşar peyniriKg67,0067,0067,00HTS
TereyağıKg100,04100,04100,04HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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