Erzurum'da ekimi yapılan karabuğdayın hasadına başlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da tarım ürünlerinin çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında ekilen karabuğdayın hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kentte devam ediyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Sağlık İçin Karabuğday Projesi" ile yüzde 75'i hibe olmak üzere 7 bin kilogram tohum desteği alan 12 üreticinin ektiği karabuğdayın hasat zamanı geldi.

Çiftçiler, devlet desteğiyle ekimini yaptıkları buğdayı tarım makineleriyle hasat etmeye başladı.

Havalimanı yolu üzerinde karabuğday ekilen arazilerde incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, çalışmalar hakkında Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile diğer yetkililerden bilgi aldı.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, gideri az olan ve gübre istemeyen karabuğdayın, katma değeri yüksek bir ürün olduğunu aktardı.

Bu ürünün, marketlerde diğer unlardan çok yüksek fiyata satıldığını belirten Memiş, "Bazı hastalıkları bulunan kişilerin tüketmesi gereken un olması bakımından önemli. Karabuğdayın tercih edilmesi gereken çok alan var. Erzurum Pasinler Ovası bu iş için çok önemli. Üretimini denedik ve başardık. 1'e 3, hatta 4 kazandıracak. Bu tarlada örneği görüldü. Bütün çiftçilere tavsiye ediyoruz, bereketi bol olsun." diye konuştu.

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