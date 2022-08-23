Erzurum'da LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.



Kurtuluş Mahallesi 3. Sanayi Caddesi'nde, F. A.'ya ait tamirhanede 25 ABJ 151 plakalı araca yapılan işlem sırasında yangın meydana geldi.



Kısa sürede büyüyen alevlerin tamirhaneye sıçramasıyla iş yeri sahibi ve yeğeni O. T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaralı iki kişi ambulansla Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.



Yangında, araç kullanılamaz hale geldi, iş yerinde de hasar oluştu.

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