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Erzurum'da "İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

AA

Erzurum'da "İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar ve vatandaşların katılımıyla "İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Vali Okay Memiş, İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, eşitlik ile adalet kavramının göreceli kavramlar olduğunu ve her eşit olanın adil olmayabileceğini söyledi.

Anayasal ilkeler ve ülkenin bölünmez bütünlüğünün kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Bu iki kavram haricinde herkese eşit mesafedeyiz. Hangi etnik, mezhep ve felsefi inancıyla olursa olsun kamu görevlileri olarak eşit mesafedeyiz. Gelecekte kimin hangi makama geleceğini kimse tahmin edemez. Bazı öğretmenlerim vali olacağımı tahmin etmiyorlardı. Bir öğretmenim vardı, hiç unutmuyorum. Açıkça okulda ayrımcılık yapan öğretmendi. Ben de bir öğretmen çocuğuyum. Varlıklı ailelerin çocuklarına daha farklı davranıyordu ve buna çok üzülüyordum. Ben daha sonra o okula ve o hoca öğretmenken kaymakam vekili olarak gittim. Tabii ki onu incitmedim ama genel ifadeyle bunlardan bahsettim. Bizler kamu olarak herkese eşit, dengeli ve adil davranmak zorundayız. Bizler vatandaşa hizmet ve onları memnun etmek için varız. Devlet bana aracı hava atmam için ya da birtakım imkanları şahsım için değil, vatandaşlara kamu hizmetlerini eşit, adil ve en etki şekilde ulaştırmak için birtakım imkanlar veriyor."

- "İdari para cezası uyguluyoruz"

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç da eşitlik ilkesini ihlal edebilecek durumları, ayrımcı tutumları, davranışları ve gelişimleri de idari bir hak arama mekanizması olarak cezalandırma, önleme ve farkındalık yaratma amacına yönelik faaliyetler yaptıklarını anlattı.

Bu doğrultuda özellikle eşitlik ilkesi çerçevesinde kanunda yer aldığı üzere 15 temelde ayrımcılık başvuruları alabildiklerinden bahseden Kılıç, şunları kaydetti:

"İdari hak arama mekanizması olarak diğer hak arama kurumlarından farklı biçimde, hatta dünyadaki diğer akran Ulusal İnsan Hakları kurumlarından da farklılık arz eder biçimde başvuruları değerlendirirken idari para cezası uyguluyoruz. İnsanların her anlamda eşitlik, sosyal haklardan yararlanmadan tutun da temek hakların kullanımına, haklara erişime, kırılgan grupların özellikle bu haklara erişimde ortaya çıkabilecek engellerin bertaraf edilmesine varıncaya kadar, bu noktada sadece kamu idaresi değil, gerçek kişilerin de vermiş olduğu herhangi bir hizmette ayrımcılık gözetmesi durumunda da kurumumuz yine ayrımcılıkla mücadele çerçevesinde eşitliği, yurttaşlar arasında hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşit olma ilkesi çerçevesinde herkesi kucaklayıcı bir perspektifle çizmekle kalmayıp bunu uygulamaya geçiriyor."

Konuşmaların ardından soru-cevap şeklinde devam eden programa, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Baro Başkanı Talat Göğebakan, belediye başkanları, kurum müdürleri, akademisyenler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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