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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Ticaret Borsası

AA

Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 6 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg6,006,006,00HTS
Kuru soğanKg3,603,603,60HTS
Civil peynirKg49,5062,3850,28HTS
Göğermiş peynirKg38,1262,3854,27HTS
Et küçükbaşKg86,0086,0086,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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