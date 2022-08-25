Erzurum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven, çalışmalarını anlattı

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ERZURUM (AA) - Erzurum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven, dernek ziyaretleri, denetim, eğitim ve rehberlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Güven, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının politikaları doğrultusunda dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmadan toplumsal örgütlenmeyi desteklediklerini söyledi.

Aylık ortalama 40 dernek veya diğer kuruluşları ziyaret ettiklerini ifade eden Güven,“Haftanın yedi günü her saat tüm STK’lerin etkinliklerinde bulunma gayretindeyiz. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Dokunduğumuz her bireyin memnuniyetini gözlerinde okuyoruz, bu da bizim azmimizi artırıyor." dedi.

Erzurum'da 693 dernek ve 305 siyasi parti teşkilatı bulunduğunu, yardım toplama kampanyaları ve Bakanlığın proje, hibe, iş ile işlemlerini yürüttüklerini aktaran Güven, Erzurum'un dernek varlığı bakımından Türkiye ortalamasının yüzde 0,67’sine sahip olduğunu belirtti.

Güven, kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve farkındalığın artırılmasının büyük önem taşıdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Meydana gelebilecek olumsuz durumlar için eğitim ve bilgilendirme seminerleri yapmakta, buna rağmen karşılaşılan aksaklıklardan dolayı idari yaptırım kararları almaktayız. Yetersiz gelmesi durumunda adli makamlarca konunun gereği yapılmaktadır. 2022 yılında 94 derneğimize idari para cezası uygulamak zorunda kaldığımızı üzülerek ifade edeyim. Eğitimlerimiz, ziyaretlerimiz, denetim ve rehberlik görevlerimizle bu sayıyı minimize etme gayretindeyiz."

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