Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 132,90 132,90 132,90 HTS Et küçükbaş Kg 88,00 115,00 100,83 HTS Kaşar peyniri Kg 55,56 65,00 60,90 HTS Yağlı peynir Kg 33,00 55,56 44,04 HTS Tereyağı Kg 60,20 60,20 60,20 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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