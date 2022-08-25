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Doğu Anadolu'daki STK'lerden şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

AA

Doğu Anadolu'daki STK'lerden şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı, Kars, Erzincan ve Ardahan'da sivil toplum kuruluşları (STK) ile siyasi parti temsilcileri, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

ÖNDER İmam Hatipler Derneği Erzurum Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum İmam Hatipler Derneği (ERZİMDER) Başkanı Cemil İlbaş, yaptığı yazılı açıklamada, imam hatip okullarının, özgün bir eğitim modeli olarak geçmişten bugüne milyonlarca öğrenci yetiştirdiğini belirtti.

İmam hatip okullarında yetişen milyonlarca gencin, eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden İlbaş, "Farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında, imam hatip okullarına ve buralarda okuyan öğrenciler ile öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Ağrı

ÖNDER İmam Hatipler Derneği Ağrı Şubesi Başkanı Turgut Özmüş ve beraberindekiler de Ağrı Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Özmüş, imam hatip okullarının, öğrencisi, öğretmeni ve müfredatıyla milli eğitim sisteminin bir parçası olduğunu belirterek, "İmam hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak hakaret ederek içlerindeki ön yargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı Gülşen'i şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Özmüş ve beraberindekiler, basın açıklamasının ardından şarkıcı Gülşen hakkında adliyeye geçerek suç duyurusunda bulundu.

- Kars

Diyanet-Sen Kars Şube Başkanı Uğur Şen de yaptığı yazılı açıklamada, şarkıcı Gülşen'i imam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeye davet ederek "Sapkın yaşam tarzını, çıplaklığını topluma ifşa etmeyi kendine vazife edinmiş, şarkıcılığı ile konuşulmayan bir şahsın, imam hatip camiası ile ilgili hadsiz ifadelerini iftira ve hakaret içeren ithamlarını aynen kendilerine iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Erzincan

Erzincan İmam Hatip Mensupları ve Mezunları Derneği (ERİHMED) Başkanı İlhan Yıldız ise adliye önünde yaptığı açıklamada, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarıyla ilgili sözlerini kınadı.

Gülşen'in çirkin ithamını kendisine iade ettiklerini söyleyen Yıldız, "Bugün imam atip okullarımızda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda, on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek, toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz." dedi.

- Ardahan

Ardahan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karakoyun, Önder Vakfı Başkanı İbrahim Karabulut ve yönetimi ile TÜGVA İl Temsilcisi Çağrı Taha Kaya, Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelerek açıklama yaptı.

Kaya, grup adına yaptığı konuşmada, toplumu, aile yapısını ve nesli ifsat etmeyi kendisine vazife bilen kişi için tüm imam hatip okulu mezunlarını ve mensuplarını, hukuk önünde hesap sormaya davet etti.

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız da yaptığı yazılı açıklamada, Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

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