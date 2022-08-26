Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 98 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG 98,00 98,00 98,00 HTS Kuru Soğan KG 3,00 5,50 4,85 HTS Patates KG 4,50 9,00 7,33 HTS Kuru Fasulye Adet 30,00 30,00 30,00 HTS





























HTS: Hazır Tüccar Satışı

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