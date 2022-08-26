Erzurum Ticaret Borsası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Ticaret Borsası

AA

Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 98 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG98,0098,0098,00HTS
Kuru SoğanKG3,005,504,85HTS
PatatesKG4,509,007,33HTS
Kuru FasulyeAdet30,0030,0030,00HTS








HTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri için çalışıyor
YEREL HABERLER 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası ...
Prof. Dr. Alkin: Fotoğraflı e-mail atıldığında, çaydanlığı 2 kere kaynatacak ısı salıyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Alkin: Fotoğraflı e-mail atıldığında, ...
Halkın desteği Ampute Futbol Milli Takımı'nı yeni başarılara motive ediyor
YEREL HABERLER Halkın desteği Ampute Futbol Milli Takımı'nı yeni ...
Geleceğin yarış pilotları keşfediliyor
YEREL HABERLER Geleceğin yarış pilotları keşfediliyor
Doğu Anadolu'daki STK'lerden şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'daki STK'lerden şarkıcı Gülşen'in imam ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da "enerji kaynaklarını doğru kullanmanın önemi" görüşüldü
YEREL HABERLER Erzurum'da "enerji kaynaklarını doğru kullanmanın ...
Erzurum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven, çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER Erzurum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat ...
Türkiye "sığınmacı" sorununu çözmede dünyanın yükünü çekiyor
YEREL HABERLER Türkiye "sığınmacı" sorununu çözmede dünyanın yükünü ...
Otogaz bakım dükkanında patlama oldu, 'Cehennemi yaşadık' dedi
YEREL HABERLER Otogaz bakım dükkanında patlama oldu, 'Cehennemi ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da "İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum'da "İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı" ...
TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti
YEREL HABERLER TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Erzurum ...
Atatürk Üniversitesinin 4 bin dekarlık tarım arazilerinde hasat heyecanı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinin 4 bin dekarlık tarım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.