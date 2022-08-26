Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Erzurum'da partililerle buluştu:

ERZURUM (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, hem Erzurum'un hem de Türkiye'nin temel meselelerine vakıf olduklarını belirterek, "Partili ya da partisiz, partimizden ya da değil, tüm insanlarımızla birlikte hepimiz için yaşamı daha kolay ve daha güzel hale getireceğiz." dedi.

Mahmut Arıkan, Erzurum'daki bir restoranda partililerle buluşmasında yaptığı konuşmada, ülkede 85 milyon insanın her birini kardeş bilen, kimsenin şahsına düşmanlık beslemeyen, aynı şekilde dünyadaki 8 milyar insanın saadeti için çalışmayı şiar edinmiş bir hareketin mensupları olduklarını söyledi.

Temel hak ve özgürlüklerin herkes için olduğuna işaret eden Arıkan, şöyle konuştu:

"Onurlu bir yaşam hepimizin hakkıdır. Çözülemeyecek hiçbir problem yoktur. Hem Erzurum'un hem Türkiye'nin temel meselelerine vakıfız. Partili ya da partisiz, partimizden ya da değil, tüm insanlarımızla birlikte hepimiz için yaşamı daha kolay ve daha güzel hale getireceğiz. Bunu yaparken, birileri gibi, kendi cennetimiz için başkalarının yaşamını cehenneme çevirmeyeceğiz. Kutuplaştırıcı siyasete son vereceğiz, kucaklaşma ve barışı hakim kılacağız. Nefret dilinin yerine, nezaketi ve karşılıklı saygıyı ikame edeceğiz."

Arıkan, Erzurum gibi iklim koşullarıyla mücadele etmek zorunda olan bölgelerde enerji maliyetlerini ekstra külfet olmaktan çıkaracaklarını belirtti.

Toplantıya, Saadet Partisi İl Başkanı Fait Çalık ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.