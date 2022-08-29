Erzurum Valisi Okay Memiş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu Türk milleti olarak hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Tarihin milletin hafızası olduğunu aktaran Memiş, "100 yıl önce bugün, kahraman Türk ordusu, bu ülkenin birliğine, istiklaline kast eden düşmana karşı en anlamlı cevabı vermiş ve büyük zafere imzasını atmıştır. 26 Ağustos’ta Büyük Taarruz'la başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yönettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlanan Kurtuluş Savaşımız, yalnızca bizlere değil, dünyadaki tüm milletlere yol göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Memiş, Zafer Bayramı ile milletin, vatan topraklarının işgal edilemeyeceğini, ezanların dindirilemeyeceğini ve bayrağın göklerden asla indirilemeyeceğini haykırdığını bildirerek, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi, bu mukaddes vatanın tapusunun necip Türk milletine ait olduğunun tüm dünyaya deklare edildiği bir dönüm noktasıdır. Milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan şanlı zaferimiz, aynı zamanda tüm mazlum milletlerin uyanışına ve benliklerine dönüşümlerinin gerçekleşmesine de vesile olan kutlu bir gündür. Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve bağımsızlığımız her zaman olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Bu zafer, bizlere destan yazan kahraman ordumuzun, yüce milletimize unutulmaz ve şerefli bir armağanıdır. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle, yad ediyor, tüm Erzurumlu hemşerilerimin Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.