Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında, 30 Ağustos'un milletin vatan ve bayrak sevgisini, bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya gösterdiği, tarihe altın harflerle yazılan destanın adı olduğunu belirtti.

Esarete mahkum edilmek istenen milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı Kurtuluş Mücadelesini, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırarak bağımsızlığa kavuştuğunu aktararak, "Bu zafer sadece askeri bir başarıdan ibaret değil, aynı zamanda milletimizin yeniden doğuşunun ve çağdaş bir devlet kurmasının da başlangıcıdır. Milletimiz, omuz omuza verdiği bağımsızlık mücadelesinde, bin yıllık kardeşliğinden güç alarak başarılı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Sekmen, 30 Ağustos Zaferinin, yıllarca güç koşullar altında sürdürülen askeri mücadeleyi sona erdirip, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma mücadelesini başlattığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Hiç kuşku yok ki, büyük milletimiz şehit ve gazilerimizin armağanı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, birlik ve beraberlik ruhundan aldığı güç ve inançla daima yücelterek sonsuza kadar yaşatacaktır. Aziz milletimizin ordusuyla tek bir yürek haline gelerek gösterdiği cesaret, kahramanlık ve vatan sevgisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yükselişinde ilham kaynağı olmaya her zaman devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerim ve vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kahraman komutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz vatanımız için hakka yürüyen şehitlerimizi saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun."

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