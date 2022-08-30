Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Berat Acar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Memiş, Tuğgeneral Acar ve Sekmen'in askeri araçla vatandaşları selamladığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Şiirlerin okunduğu törende, kadın ve erkek halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Mehteran takımı ile askeri bando takımının birlikte marşlar çaldığı programda, Büyükşehir Belediyesinin "Yedi İklim" grubu çeşitli yörelere ait halk oyunlarını harmanlayarak gösteri sundu.

Program, tören geçişiyle son buldu.

Törene AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile İbrahim Aydemir, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, askeri erkan ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile off-road ekipleri, "100. yılında Zafere Doğru Off-Road" etkinliği kapsamında, caddelerde gösteri yaptıktan sonra Palandöken Dağı'nda Türk bayrağı açtı.

- Ardahan

Ardahan'da valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kongre Caddesi'nde devam eden programda Vali Hüseyin Öner, Garnizon Komutan Vekili Albay Veli Altınay, Belediye Başkanı Faruk Demir, protokol üyeleri ve katılımcıların Zafer Bayramı'nı kutladı.

Şiirler okunan program, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni ile sona erdi.

- Iğdır

Iğdır'da belediye önünde bulunan Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başlayan program, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam eden kutlama programında, 30 Ağustos konulu şiir ve kompozisyonlar okundu, resmi geçit töreni yapıldı.

Vali Sarıibrahim vatandaşların bayramını kutladı. Program, Kafkas Halk Dansları ekibinin gösterileriyle sona erdi.

Programa MHP Milletvekili Yaşar Karadağ, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

- Tunceli

Tunceli'de Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik binası bahçesinde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, Vali Mehmet Ali Özkan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Özkan, törenin ardından makamında tebrikleri kabul etti.

- Kars

Kars'ta ise Hükümet Konağı önündeki törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından makamında tebrikleri kabul eden Öksüz, Kars Garnizon Şehitliğinde devam eden programa katıldı.

Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

İnönü Caddesi'nden düzenlenen kortej geçişiyle kutlama programı sonra erdi.

- Erzincan

Erzincan'da belediye hizmet binası önündeki kutlamalar, Vali Mehmet Makas, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Kasa ve Belediye Başkanı Bekir Aksun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Makas, Kasa ve Aksun, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Ordu Caddesi'ndeki törende de Makas, Kasa ve Aksun, aracın üzerinden asker ve vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu tören, askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

- Ağrı

Ağrı'da da Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Hava Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Valilik makamındaki tebriklerin kabulünün ardından, Erzurum Caddesi'nde bulunan adliye önünde kutlama programı yapıldı.

Öğrencilerin çeşitli şiirler okuduğu programda, Vali Varol ve Belediye Başkanı Sayan, programa katılan askerler, protokol ile vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutladı.

Öğrenci, asker ve araçların geçit töreniyle sona eren programın ardından şehitlik ziyareti yapılarak mezarlara karanfil bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.