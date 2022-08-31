Jeotermal kaynakla üretilen domates, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılacak

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye ilçesinde termal kaynak ve biyokütlesel atıklarla serada üretilen salkım domates, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde uygun fiyata satışa sunulacak.

Aziziye Belediyesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında, belediyeye ait domates seralarında satış sözleşmesinin protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, burada yaptığı açıklamada, ürettikleri domatesin piyasada büyük yer edindiğini söyledi.

Sezonda ortalama 330 ton hasat hedeflediklerini ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Bir süre önce zaten domatesin Erzurum’daki marketlerde de satışına başlamıştık. Domatesimiz piyasaya girer girmez, domates fiyatlarında büyük ölçüde düşüş oldu. Bundan sonraki süreçte de yine halkımızın ekonomik fiyatlarla domates satın alabilmesi amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri ile çalışacağız. Biz burada ortaya bir model koyduk ve yatırımcılarımızı bu bölgede jeotermal kaynaklarımızı da kullanmak suretiyle yatırım yapmaya davet ediyoruz. Naturel salkım domatesimiz, bugün imzaladığımız protokol ile artık Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin tamamında hem de çok ekonomik bir fiyatla satışa sunulacak."

- "Kooperatif olarak gübre desteği vereceğiz"

Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Bölge Müdürü Bekir Parlak da Ilıca domatesini doğrudan halka ilk elden ulaştıracak olmanın kendileri için de ayrıcalık olacağını aktardı.

Sadece domatesi değil aynı zamanda üretilen bütün ürünlerin kooperatif marketlerinde satılması için protokol yapmaya hazır olduklarını belirten Parlak, "Amacımız, halkımızın gıda ürünlerini en ucuza temin etmesini sağlamak. Bu anlamda Aziziye Belediyemizle imzaladığımız protokol ve iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum. Zaten dağıtım için Erzurum'da bir lojistik depomuz kuruluyor. Dağıtım da yine tek elden yapılacak. Kooperatif olarak gübre desteği vereceğiz ve böylece belediyemizin de üretim maliyeti aşağı inecek." diye konuştu.

İmza törenine, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Özkan Yıldırım ile Tarım Kredi kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Bölge Tedarik-Pazarlama Yönetmeni Kibar Hakan Korukcu da katıldı.

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