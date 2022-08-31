Erzurum'da bir kişi araçta silahla vurularak öldürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da bir kişi araçta silahla vurularak öldürüldü

AA

Erzurum'da bir kişi araçta silahla vurularak öldürüldü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, araç içerisinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Palandöken Kayak Merkezi bölgesinde hareket halindeki araca ateş açıldığı ve bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Yapılan araştırmada, Palandöken Dağı Yılanlısırt bölgesinde kapısı açık 19 TH 931 plakalı araç içerisinde 25 yaşındaki Ferdi Gündoğdu'nun silahla öldürüldüğü tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timlerinin çalışması sonucu olayla ilgisi olduğu değerlendirilen A.S, F.D, M.E.D, Ş.M, S.M. ve A.S. gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemeleri sonucu Gündoğdu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arazisinden geçen enerji hattı için başlattığı hukuk mücadelesini AYM kararıyla kazandı
YEREL HABERLER Arazisinden geçen enerji hattı için başlattığı hukuk ...
Jeotermal kaynakla üretilen domates, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılacak
YEREL HABERLER Jeotermal kaynakla üretilen domates, Tarım Kredi ...
Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı ...
Erzurum'da tiyatrocular, 30 Ağustos'u canlandırdı
YEREL HABERLER Erzurum'da tiyatrocular, 30 Ağustos'u canlandırdı
Kadın Off- Road pilotları, Palandöken'in zirvesinde dev Türk bayrağı açtı
YEREL HABERLER Kadın Off- Road pilotları, Palandöken'in zirvesinde ...
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
YEREL HABERLER Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi
YEREL HABERLER Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Atatürk Üniversitesinde "Al-Farabi 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" yapıldı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde "Al-Farabi 11. Uluslararası ...
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den 30 ...
Sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kalp krizinden yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kalp ...
Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son ...
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş'ten 30 Ağustos Zafer ...
'Boksör' ile bu kez gelin gitti, 'Hayatımın şampiyonluğu' dedi
YEREL HABERLER 'Boksör' ile bu kez gelin gitti, 'Hayatımın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.