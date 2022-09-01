Erzurum'da "Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da "Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlenecek

AA

Erzurum'da "Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlenecek

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Türkiye'nin çeşitli illerinden yarışçıların katılımıyla "2. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlenecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Yakutiye Belediyesi tarafından, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen yarışlar, 4 Eylül'de Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi'ndeki Rahvan At Yarış Tesisleri'nde yapılacak.

Türkiye’nin dört bir yanından onlarca rahvan at ve binicisinin katılacağı yarışlar, bu yıl 11 kategoride gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediyesi ile organize ettikleri etkinliğe herkesi davet ederek, "Ata mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir." ifadesini kullandı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da yarışlara ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Ata sporunun yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara tanıtılmasını amaçladıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl başlattığımız dev organizasyon bu sene de ülkemizdeki yarışseverlerin ve at tutkunlarının odaklandığı yarış niteliğinde olacak. Şimdiye kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yarışlarımıza katılmak için aşırı talep var. Elimizden geldiğince görkemli şekilde rahvan at yarışlarımızı gerçekleştirecek, Büyükşehir Belediyemizle inşallah hemşerilerimize keyifli bir gün yaşatacağız."

Uçar, yarışların düzenlenmesine destek verenlere teşekkür etti.

Organizasyona katılmak isteyenler için şehrin muhtelif yerlerinden ücretsiz ring seferlerinin yapılacak ve vatandaşlara geleneksel etli pilav ile ayran da ikram edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmaları 120'nci gününde sonlandırıldı
YEREL HABERLER Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmaları ...
Erzurumspor FK, lige güçlü şekilde devam etmek istiyor
YEREL HABERLER Erzurumspor FK, lige güçlü şekilde devam etmek ...
Erzurum'da bir kişi araçta silahla vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Erzurum'da bir kişi araçta silahla vurularak ...
Arazisinden geçen enerji hattı için başlattığı hukuk mücadelesini AYM kararıyla kazandı
YEREL HABERLER Arazisinden geçen enerji hattı için başlattığı hukuk ...
Jeotermal kaynakla üretilen domates, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılacak
YEREL HABERLER Jeotermal kaynakla üretilen domates, Tarım Kredi ...
Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı ...
Erzurum'da tiyatrocular, 30 Ağustos'u canlandırdı
YEREL HABERLER Erzurum'da tiyatrocular, 30 Ağustos'u canlandırdı
Kadın Off- Road pilotları, Palandöken'in zirvesinde dev Türk bayrağı açtı
YEREL HABERLER Kadın Off- Road pilotları, Palandöken'in zirvesinde ...
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
YEREL HABERLER Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.