Erzurum'da uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Pasinler ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çöğender Mahallesi'nde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda üst araması yapılan İran uyruklu yolcudan 1 kilo 471 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.