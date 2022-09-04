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132. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nde Kenan Gör başpehlivan oldu

AA

132. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nde Kenan Gör başpehlivan oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ilçesinde 5 ülkeden 530 güreşçinin katılımıyla düzenlenen "132. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri" finalinde Rıza Yıldırım’ı yenen Kenan Gör, başpehlivan oldu.

İlçe merkezdeki Çatmanın Çayırında Tortum Belediyesi tarafından düzenlenen güreşlere, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Acara Özerk Cumhuriyeti'nden 530 güreşçi katıldı.

Meydana çıkan pehlivanlar, davul zurna eşliğinde kıyasıya mücadele ederken, farklı kategorilerde ilk 3'e giren güreşçilere madalya ve para ödülü verildi.

Başpehlivanlık için 35 güreşçinin kispet giydiği müsabakaların finalinde, Tokat'tan Rıza Yıldırım'ı yenen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü antrenörü Kenan Gör, başpehlivan oldu.

Başaltı güreşlerde ise İranlı Mustafa Askeri birinci, Namık Korkmaz ikinci, Hüseyin Kalaycı üçüncü oldu.

Güreş ağalığı için iş adamlarının yarışı sonucu Ömer Düzgün yeni güreş ağası oldu.

Vali Okay Memiş, etkinlikte yaptığı konuşmada, ata sporu güreşin Erzurum'da çok sevildiğini söyledi.

Türkiye'nin güreşte dünyada iddialı olduğunu bildiren Memiş, şunları kaydetti:

"Bu yıl bu organizasyonun 132. düzenliyoruz. Bir asırdan fazla olduğu için çok önemli ve çok değerli buluyoruz. Erzurum aynı zamanda bir spor ve sporcu kenti. Sporda Türkiye'de birinci sıralarda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Toplamda 90 kilometrelik pist uzunluğu, yüksek ittifak kamp merkezi içerisinde her yıl başta büyük takımlar olmak üzere birçok takımı misafir ediyoruz. Yüzme havuzumuzda yine Avrupa ülkelerinden çok sayıda sporcu Erzurum'a gelip antrenman yapıyor. Erzurum tesisleri ve kış sporları ile ve diğer spor alanlarıyla da çok iddialıyız."

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ise ata sporu güreşi çok sevdiklerini anlatarak, "İlçe ve yöre halkımız da ata sporumuzu seviyor. İlçemiz pehlivan yatağı. Güreşte, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Türkiye çapında ilimizi temsil ediyoruz. İlçemizde çok güzel güreşler oldu. Halkımız yoğun ilgi gösterdi. Er meydanımız adeta festival alanına döndü." ifadelerini kullandı.

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