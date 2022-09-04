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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da "2. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi

AA

Erzurum'da "2. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, büyükşehir ve Yakutiye Belediyesinin ev sahipliği ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla "2. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi.

Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi Rahvan At Yarış Tesisleri'ndeki yarışlarda, 40'ın üzerinde ilden gelen sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışlarda 70'in üzerinde yarışçı tozlu yollarda atlarını sürdü.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AA muhabirine, rahvan atlarının Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiğini söyledi.

Tarihten bu yana bu tür organizasyonların yapıldığını anımsatan Uçar, "Bu yarışlar ezelden beri bu topraklarda yapılmaktaydı. Özellikle Erzurum'un köylerinde rahvan at meraklıları çoktur. Biz de geçen sene yaptığımız bu tesislerde bu işi profesyonel anlamda yaparak geleneksel hale getirmek istedik." dedi.

Uçar, yarışların bu yıl ikincisini düzenlediklerini ifade ederek, "Geçen sene de yoğun bir katılım olmuştu ve bu sene büyükşehir belediyemiz ile ortak düzenledik. Bugün de çok yoğun bir katılım var. Yarışlar panayır, şenlik havasında geçiyor." diye konuştu.

Vatandaşların ilgisinden memnun kaldıklarını anlatan Uçar, sonraki yıllarda da bu tür organizasyonları düzenleyeceklerini aktararak, "Rahvan atı hem kendini hem de binicisini yormayan kendi stilinde koşan bir attır. Atalarımız bu nedenle uzun seferlerindeki ziyaretlerinde bu atları kullanmışlar. Biz de bu atı seviyoruz ve onun bu topraklarda daha fazla yaşatılması için elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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