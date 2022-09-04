Erzurum'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Hınıs ilçesinde yaşayan R.K. R.Y. ve A.A'nın evlerine Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin 2'si adreslerinde, 1'i şehir dışına kaçmak isterken yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, materyal ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K'nin örgütün gençlik yapılanmasında "sözde sorumlu" olduğu öğrenildi.

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