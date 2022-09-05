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Milli snowboardcular kış öncesi güç depoluyor

AA

Milli snowboardcular kış öncesi güç depoluyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Snowboard milli sporcuları, kışın ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı sonuçlar almak için hazırlanıyor.

Erzurum'daki Avrupa'nın şehir merkezinde bulunan tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzunda yüzme antrenmanlarının yanı sıra tesisteki fitness salonunda kondisyon ve kuvvet çalışan 8 milli sporcu, kışın düzenlenecek organizasyonlara hazır olmaya çalışıyor.

Antrenör Ömer Karslı, AA muhabirine, Erzurum'daki sporcuların yüzde 70'e yakınının milli takımda yer aldığını söyledi.

Yaptıkları antrenmanların kış için büyük önem arz ettiğini ifade eden Karslı, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında yaptığımız kuvvet ve kondisyon çalışmaları çok büyük önem arz ediyor. Bizler sadece kar üstünde değil yazın da sporcularımızla kuvvet antrenmanları yaparak çeviklik ve dayanıklılıklarını artırmaya çalışıyoruz. Amacımız sporcularımızın sadece ulusal değil uluslararası arenalarda, olimpiyatlarda, dünya kupalarında ve diğer yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak. Bunun için de 8 ay boyunca kuvvet antrenmanı yapıyoruz."

Karslı, 2026'da olimpiyatlarda bir sporcu görmek istediklerini belirterek, "Burada grup grup sporcularımızın kategorilerine göre yarışmalarda derece elde etmek için bulunuyoruz. Hedefimiz olimpiyatlar ve inşallah o olimpiyatlarda Erzurum'dan bir sporcumuzu göreceğiz. Kuvvet çalışmalarının yanı sıra su sporlarıyla da uğraşıyoruz. Bununla bütün gelişimlerini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kondisyoner Muhammet Polat da 12 yıllık snowboard geçmişinin ardından antrenör olarak hayatını sürdürdüğünü anlattı.

Bilgi ve birikimini sporcularla paylaştığını dile getiren Polat, "Erzurum'da 4 ay snowboard yapabiliyoruz. İnsanlar doğal olarak bu sporu kış sporu olarak biliyor ama buradaki en önemli detay başarıya ulaşmak için yazın yaptığımız çalışmalar. Biz buna çok önem veriyoruz. Kondisyon çalışarak kasları daha kuvvetli ve çabuk hale getirerek kar üstünde yapacağımız antrenmanlara hazırlıyoruz. Burada yaptıklarımız, kışın çok başarılı olmamızı sağlayan çalışmalar." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Uğur Koçak ise 15 yıldır kayak yaptığını söyledi. Uluslararası birçok derecesinin bulunduğundan bahseden Koçak, "Bu çalışmalarımın amacı 2026'daki olimpiyatlara girmek. İnşallah bu dalda Türkiye'yi temsil edecek ilk Türk sporcu olmayı hedefliyorum." dedi.

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