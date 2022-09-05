TEÇ-SEN'den "eğitime hazırlık ödeneği" talebi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) öğretmenlere verilen eğitime hazırlık ödeneğinin memurlara da verilmesini talep etti.

Eski Valilik önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan TEÇ-SEN Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Faner, tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini talep etti.

Kamu çalışanlarına da bayramlarda bir maaş ikramiye isteyen Faner, şunları kaydetti:

"Kariyer ve liyakat kapsamında yapılması gerekli olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takvimlerinin hala açıklanmamasını anlayamıyoruz. Kullanılmayan yıllık izinler için ücret verilmesine, hafta sonuna denk gelen izinlerin hala yıllık izinlerden düşürülmesini anlamıyoruz. Okul ve kurumlarımızın yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması ile ilgili topyekun bir mücadele veriyoruz. Ancak 1 milyon eğitim çalışanına ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinden neden dışlandığımızı, kapsam dışı bırakıldığımızı anlamıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının tümüne, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilmesi için grevdeyiz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.