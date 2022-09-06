Erzurum Ticaret Borsası

İstanbullu dinleyicilerle ilk kez bir araya geliyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) nohudun kilogramı 24 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Bulgur Kg 7,00 11,00 10,15 HTS Nohut Kg 24,00 24,00 24,00 HTS Pirinç Kg 10,00 18,00 12,38 HTS

















HTS: Hazır Tüccar Satışı





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.