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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol sevdasıyla engelini aştı şimdi milli takımın gol yükünü omuzluyor

AA

Futbol sevdasıyla engelini aştı şimdi milli takımın gol yükünü omuzluyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Futbol sevdasıyla engelini aşan 25 yaşındaki Ömer Güleryüz, forvet olarak görev yaptığı Ampute Milli Futbol Takımı'nın gol yükünü omuzluyor.

Doğuştan engeline rağmen futbol sevdasından hiç vazgeçmeyen ve çocukluğundan itibaren arkadaşlarıyla top koşturan Ömer Güleryüz, kendisini keşfeden bir futbolcu büyüğünün tavsiyesi üzerine ampute futbol ile tanıştı.

İlerleyen yıllarda yeteneği fark edilen ve 8 sene önce milli takıma seçilen Ömer Güleryüz, ay-yıldızlı formayla iki kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda 11 kez rakip fileleri havalandırıp "gol kralı" olan ve "en değerli oyuncu" ödülünü alan Ömer Güleryüz, çocukken kurduğu "dolu tribüne karşı oynama" hayalini gerçekleştirmenin de gururunu yaşıyor.


- "Futbol benim için hep bir sevdaydı"


Ömer Güleryüz, AA muhabirine, 2012'de ampute futbol ile tanıştığını, 2014 yılında ise milli formayı giymeye başladığını söyledi.

Futbolun her zaman kendisi için bir sevda olduğunu ifade eden Ömer Güleryüz, şöyle konuştu:

"Ben doğuştan engelliyim ama futbol benim için hep bir sevdaydı. 6 yaşından beri sokaklarda, halı sahalarda arkadaşlarımla oynuyordum. Yine bir gün oynarken eski takımımızın kalecisi beni gördü ve 'Ampute futbol var biliyor musun, oynamak ister misin? Gel kendini dene istersen.' dedi. Ben de geldim ve ampute futbol ile tanıştım. Buraya gelince kendi denklerimle oynamaya başladım ve profesyonellik katılınca daha da iyi olmaya başladı."

Çocukken dolu statlarda maç oynama hayali kurduğunu belirten Ömer Güleryüz, 2017'de Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla kendinden bahsettirdiğini dile getirdi.

Final maçında ilk golü attığını hatırlatan Ömer Güleryüz, "Dünya ikinciliğimiz, üçüncülüğümüz var. Geçen sene Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda 'gol kralı' ve 'en değerli oyuncu' ödülünü kazandım. Küçükken hayal ettiği şeyleri başarmak gerçekten insanı çok mutlu ediyor ve gurur veriyor." ifadelerini kullandı.


- "Belki küçükken herkes 'Bu çocuk ne yapacak?' diye düşünüyordu"


İleride evlendiğinde çocuklarına anlatacağı ve izleteceği başarı hikayesi olduğunu aktaran Ömer Güleryüz, şöyle devam etti:

"Milli formayı giymek herkese nasip olmuyor. En önemlisi çevremdekiler ve ailem için büyük bir gurur. Belki küçükken herkes 'Bu çocuk ne yapacak?' diye düşünüyordu ama ben bugün ülkemi temsil ediyorum. Milli formayı taşımak kelimelerle ifade edilmiyor. Ailemin ve çevremdekilerin milli formayla başarılı olduğumu görmeleri ve mutlu olmaları her şeye bedel oluyor."

Ömer Güleryüz, engelli bireylerin sokağa çıktığında öz güvenli olarak kendilerini normal biri gibi görmeleri ve spor yapmaları gerektiğini vurgulayarak, sporun kendisine çok şey kattığını, insanların gururla ve saygınlıkla baktığını, bu durumun çok önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 30 Eylül-9 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanmak istediklerini söyleyen Ömer Güleryüz, "Osman hocamız gerçekten bizi çok iyi hazırladı. İvme yakalattı. Bize farklı oyun metotlarını oturtmaya çalışıyor. Zaten geçen sene bunlar olunca neler başarabileceğimizi herkes gördü. Eksik olan bir Dünya Kupası var, biz de artık ikincilik istemiyoruz. İnşallah bu sene ülkemizde düzenlenecek Dünya Kupası'nı dışarıya yollamak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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