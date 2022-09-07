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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 132,90 132,90 132,90 HTS Yağlı peynir Kg 66,00 66,00 66,00 HTS İnek sütü Kg 7,50 7,50 7,50 HTS

















HTS: Hazır Tüccar Satışı





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