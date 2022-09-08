Atatürk Üniversitesine 20 ülke ile iş birliği için 179 bin 730 avro hibe

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ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi, "Ortak Ülkeler ile Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği-ERASMUS+KA171" projesi kapsamında, 20 ülke ile iş birliği için 179 bin 730 avro hibe almaya hak kazandı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Dış İlişkiler Ofisince yürütülen "Ortak Ülkeler ile Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği-ERASMUS+KA171" projesi çerçevesinde Atatürk Üniversitesi, Türkiye'den kalite değerlendirmesini geçen ve fon almaya hak kazanan yükseköğretim kurumları arasında 20 farklı ülke projesiyle üst sıralarda yer aldı.

Uluslararasılaşma stratejileri doğrultusunda, öğrenci, akademik ve idari personeline hareketlilik bağlamında coğrafi çeşitlilik sağlamak amacıyla projeler hazırlayan üniversite, dünyanın farklı coğrafi bölgelerinden 20 ülke ile iş birliği için 179 bin 730 avro ile hibelendirildi.

KA171 Projesi kapsamında 9 kategoride sunulan 20 ülke projesinin destek aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dış İlişkiler Ofisi koordinasyonunda yeni dönemde akademik personel ile öğrenciler; ABD ve Kanada kategorisinde ABD, Asya kategorisinde Hindistan, Endonezya, Malezya, Batı Balkanlar kategorisinde Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Doğu Ortaklığı kategorisinde Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Güney Akdeniz kategorisinde Cezayir, Ürdün, Lübnan ve Fas, Orta Asya kategorisinde Kazakistan ile Kırgızistan, Pasifik kategorisinde Papua Yeni Gine, Rusya kategorisinde Rusya ve Sahra Altı Afrika kategorisinde Gana ve Kenya'daki yükseköğretim kurumları ile öğrenim, staj ve personel hareketlilikleri gerçekleştirebilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" kapsamında uluslararasılaşmaya büyük önem verildiğine işaret ederek, 2009 yılından bu yana Erasmus+Programını başarılı şekilde yürüten üniversitenin hem Avrupa dışındaki ülkelerle hem de merkezi projelerle başarılarına yenilerini eklediğini vurguladı.

Her yıl yüzlerce öğrenci ve personelini yurt dışında eğitim ve iş tecrübesi deneyimleri ile tanıştıran üniversitenin, söz konusu projeyle 176 bin 900 avro hibe almaya hak kazandığını belirten Çomaklı, üniversitenin dünyaya açılması noktasında sağladıkları katkılardan dolayı Dış İlişkiler Ofisi başta olmak üzere emek verenlere teşekkür etti.

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