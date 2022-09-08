Erzurum'da halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü, fenalaşan kadın yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye götürdü.

Yıldızkent semti ile Erzurum Teknik Üniversitesi durakları arasında yolcu taşıyan Ömer Özbekli'nin kullandığı 25 H 0027 plakalı özel halk otobüsüne binen kadın yolcu, bir süre sonra rahatsızlanarak bayıldı.

Yolcular, bayılan kadını uyandıramayınca durumu şoför Özbekli'ye bildirdi.

Özbekli'de güzergahından ayrılarak fenalık geçiren kadını Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürerek sağlık görevlilerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar, otobüsteki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Otobüs şoförü Özbekli, AA muhabirine, yolculuk esnasında fenalaşan kadını hastaneye yetiştirmek için güzergah değiştirdiğini belirterek, yolcularla vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini, hastanın iyi olmasına sevindiğini söyledi.



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