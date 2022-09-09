Dikey İnişli Roket Yarışması şampiyonu ekibin hedefi, Ay'a inmek

ERZURUM (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - TEKNOFEST KARADENİZ'de dünyada ilk kez düzenlenen "Dikey İnişli Roket Yarışması" şampiyonu Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden oluşan roket takımı, ürettikleri araçların uzaya göndermenin hayalini kuruyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun'da düzenlenen yarışmaya katılmak için yoğun çaba gösteren üniversitenin mühendislik bölümlerindeki öğrencileri, Ata Teknokent'te özgün tasarım ile dikey iniş yapabilen "Bileşen Ulaştırma Görevcisi (BUG-08)" adında araç üretti.

Aracı her yönüyle tamamlayan ekip, TEKNOFEST öncesi 22-26 Ağustos'ta TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Yerleşkesi'nde yapılan yarışı başarıyla tamamlayıp finalist oldu.

TEKNOFEST KARADENİZ'de de yarışmaya katılan 108 takım arasından şampiyon olan AtaUni Rocket Team V takımı, ödüllerini 3 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Dünyada ilk kez düzenlenen "Dikey İnişli Roket Yarışması"nda şampiyon olmanın gururunu yaşayan ekip, hem Türkiye'nin uzay yolculuğuna katkı sağlamak hem de ürettikleri araçlarının dünya dışında bir gök cismine indiğini görmeyi hayal ediyor.

- Türkiye'nin uzay çalışmalarına katkı sunmak istiyorlar

Atatürk Üniversitesi öğrencisi "AtaUni Rocket Team V" takımı lideri Elif Zeynep Sezaver, AA muhabirine, takım olarak 2018'de başlayan roket çalışmalarının TEKNOFEST KARADENİZ'de aldıkları birincilikle taçlandığını söyledi.

Hayallerinin hep yüksek olduğunu ve Türkiye'nin uzay çalışmalarına katkı sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade eden Sezaver, TEKNOFEST'te bu zamana kadar çeşitli dereceler aldıklarını, Amerika'da düzenlenen IREC Roket Yarışması finaline de katılmaya hak kazandıklarını aktardı ve şimdi ise dünyada ilk kez düzenlenen "Dikey İnişli Roket Yarışması"nda Türkiye birincisi olduklarını belirtti.

Ekip olarak tasarladıkları roketin özelliklerinden bahseden Sezaver, "Diğer roketlerden ayrılan noktamız da özgün tasarımımız. Belli bir misyon üzerine roketi tasarladık. Alışılagelmiş bir roket geometrisinden çok, Ay ve Mars yüzeyine bilimsel araştırma amaçlı gönderilen araçlar konseptinde tasarlandı. 14 kişilik bir takımız ve aracımız 'BUG08'dir. Aylarca sabah akşam çalıştığımız dönemler de oldu." dedi.

- "Ay'ın yüzeyine neden inmesin"

Birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sezaver, şöyle devam etti:

"Bundan sonra sağlam çalışıp farklı birincilikler, ileriye yönelik farklı tasarımlar ve projelerde yer alacağız. İlk amacımız milli teknoloji üzerine çalışmalar yapmak. Bu alandaki gelişmeler için biz ilk adımlarız. Dikey inişte de ilk adımlarız. Türkiye'nin de Ay'a iniş şeklinde bir misyonu var. Bizler de bu alanda ilk adım oluyoruz. Birincilik bize çok fazla heyecan ve mutluluk getirdi. Ay ve Mars'a araştırma amaçlı gönderilen araçlar konsepti üzerine yoğunlaştık. Bunlar ilk versiyonlar. Biraz daha araştırıp geliştirerek üzerine bir şeyler konulduğunda güzel şeyler olur. Gelecekte daha da geliştirilecek aracımız, Ay'ın yüzeyine neden inmesin."

Takımın teknik lideri Bekir Gençoğlu ise arkadaşlarıyla sadece yarışma amaçlı yapmadıkları aracı daha da ilerleteceklerini belirtti.

ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik de TEKNOFEST çalışmalarına başından beri destek verdiklerini, salgın döneminde bile öğrencilere bu anlamda ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Takımlara destek verdiklerini, alınan ekipmanların Atatürk Üniversitesi rektörlüğünce karşılandığını söyleyen Çelik, "4 yıl boyunca öğrencilerimiz çok iyi çalıştı. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Bu çocuklar da çalıştı ve başardılar. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.





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