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Erzurum'da sağlık hizmetleri istişare ve koordinasyon toplantısı yapıldı

AA

Erzurum'da sağlık hizmetleri istişare ve koordinasyon toplantısı yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi arasında ortak çalışma ve iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla istişare ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi iş birliklerinin daha fazla geliştirilmesi amacıyla AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ başkanlığında Şehir Hastanesi toplantı salonunda istişare ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve heyeti, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Konca Altınkaynak, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu ve sağlık yöneticileri katıldı.

Kentte sunulan tıbbi hizmetlerin ele alındığı toplantıda, her iki hastanenin güç birliği içerisinde, birbirlerini tamamlayıcı rollerde ortak hedefleri ve yol haritası belirlendi.

Toplantı öncesinde beraberindekilerle Şehir Hastanesi peyzaj çalışmalarını ayrıntılı şekilde yerinde değerlendirerek, hekim ve sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Akdağ, daha sonra hastanenin yoğun bakımlarının ve servislerde yatan hastaları ziyaret etti.

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