Doğu Anadolu'da 7 ilde yeni eğitim öğretim yılı başladı

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Kars ve Tunceli'de 521 bin 114 öğrenci dersbaşı yaptı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Palandöken ilçesindeki Yıldızkent İlkokulu'nda düzenlenen törende, kentteki bütün okulları hazır hale getirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin iyi şartlarda kaliteli eğitim almaları için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Memiş, "Biz çocuklarımızı çok iyi yetiştireceğimize inanıyoruz, aileler müsterih olsunlar. Toplam 1187 okulumuzda hazırlıklarımızı tamamladık. 12 bine yakın öğretmenimizle de eğitim öğretime hazırız diyebiliriz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik de ülke genelinde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise amaçlarının öğrencileri geleceğe hazır, donanımlı ve benzerlerinden asla geriye düşmeyen, hatta onları aşan bir nitelikte yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından 4. sınıf öğrencileri, okula başlayan 1. sınıf öğrencilerine hediyeler verdi.

Kentte 183 bin 63 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı.

- Ardahan

Ardahan'da eğitim öğretim yılı dolayısıyla Vali Hüseyin Öner, kent merkezindeki İnönü İlkokulu'nda sınıfları ziyaret etti.

Öğrencilere başarılar dileyen Öner, yaptığı konuşmada, yeni döneme başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut da "Bugün 171 okuldaki 1358 derslikte 1160 öğretmenimiz ve 16 bin 309 öğrencimiz ile döneme başladık. Dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." dedi.

- Iğdır

Iğdır'da da 302 okulda 52 bin 708 öğrenci dersbaşı yaptı.

Bu okullardaki 2 bin 384 derslikte 3 bin 642 öğretmen de öğrencilerle yeni eğitim öğretim yılına başladı.

- Ağrı

Ağrı'da ise İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Şeref Saraçoğlu İlkokulu'nda düzenlenen programda, ülkenin her köşesinde tatlı bir telaş ve heyecanın yaşandığını söyledi.

Eğitimciler için umutlar, yenilikler ve hedeflerin sınırsız ve sürekli olduğunu dile getiren Kökrek, daha sonra ilk ders zilini çaldı, sınıflarda öğrencilerle sohbet etti.

- Erzincan

Erzincan'da yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Bahçelievler İlkokulu'nda tören gerçekleştirildi.

Törene Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Makas, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

İlköğretim Haftası açılış programının manidar bir gün olan 12 Eylül'e denk geldiğini hatırlatan Makas, şunları kaydetti:

"Eğitime önem vermediğiniz, insan odaklı nesiller yetiştirmediğiniz, milli irade aşığı evlatlar yetiştirmediğiniz müddetçe, darbelere maruz kalmaya mahkum olursunuz. İşte bu memleketin evlatları milli iradeyi her zaman üstün tutsun, kendi düşünce odağına insanı koysun ve demokrasiyi baş tacı yapan nesiller yetiştirmek üzere 'bismillah' çekiyoruz."

Makas ve beraberindekiler, ilk ders zilini çalarak, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Burada, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Kentte 41 bin 50 öğrenci dersbaşı yaptı.

- Kars

Kars'ta ilk ders zilinin çalmasıyla, 605 okulda, 3 bin 479 öğretmen ve 61 bin 500 öğrenciyle dersbaşı yapıldı.

Dikme köyündeki Hacı Yasemen Yılmazel İlkokulu'nda düzenlenen programa, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdır ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın katıldı.

Vali Öksüz, törende, bir milletin muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesinin eğitimden geçtiğini vurguladı.

Çocuklara tavsiyelerde bulunan Öksüz, "Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın, eğitim sisteminin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda her türlü şiddet ve kötü alışkanlıktan uzak, sağlıklı, güvenli, huzurlu ve çağın gereklerine uygun bir ortamda, kendilerine, ailelerine, topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmesi en önemli amacımızdır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

- Tunceli

Tunceli'de de 1201 öğretmen eşliğinde 10 bin 759 öğrenci dersbaşı yaptı.

Sabah okullarına gelen öğrenciler, törenlerin ardından sınıflarına alındı.

Öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi.

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