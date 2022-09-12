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Erzurum'da 79 yaşındaki elektrik ustası "yılın ahisi" seçildi

AA

Erzurum'da 79 yaşındaki elektrik ustası "yılın ahisi" seçildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Ahilik Haftası dolayısıyla 79 yaşındaki elektrik ustası Ferit Aydemir "yılın ahisi" seçildi.

Ahilik Haftası nedeniyle Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rasim Fırat, yönetim kurulu üyeleri ve yılın ahisi seçilen Aydemir, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Fırat, faaliyetleri ve Ahilik Haftası nedeniyle düzenlenecek etkinliklere ilişkin Memiş'e bilgi verdi.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, yılın ahisi seçilen elektrik ustası Aydemir'i tebrik etti.

Ekmeğini helal yönden kazanan, harama bulaşmadan ailesine ekmek götüren bütün esnafların yanında olduklarını belirten Memiş,"Allah onların kazancını artırıp, başarılarını daim etsin. Bildiğiniz üzere çok ciddi bir pandemi süreci yaşadık. Bu süreçte kapanan esnaflarımız oldu. Özellikle fırıncı esnafımız fedakarca çalıştı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Epey bir zahmete katlandılar. Devletimiz bu süreçte epeyce katkıda da bulundu. Eksiklerimiz olabilir ama mümkün olduğu kadar bu pandemiden olumsuz etkilenen esnafımızı yalnız bırakmamaya gayret ettik." diye konuştu.

Okay Memiş, Ahilik Haftası'nın tüm esnaf ile sanatkarlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

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