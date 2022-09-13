Erzurum’da ölümlü trafik kaza sayıları azaldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da polisin sorumluluk bölgelerinde yaptığı uygulamaların ölümlü trafik kaza sayısını düşürdüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin yaptığı yoğun denetim, bilgilendirme ve eğitimlerin trafikte rahatlamaları sağladığı anlatıldı.



Elde edilen verilere göre ölümlü trafik kazalarında bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azaldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2021 yılının ocak-ağustos döneminde 9 kişinin trafik kazalarında öldüğü, 2022’nin aynı döneminde ise 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu yılların ocak-ağustos döneminde yaralanmalı kaza sayısında yüzde birlik artış olmasına rağmen, kazalarda yaralanan kişi sayısında da yüzde 3 düşüş, hasarlı kazalarda yüzde 6'lık artış yaşandığı belirtilen açıklamada, toplam kaza sayısında da yüzde 4'lük artış olduğu aktarıldı.



Açıklamada, her geçen gün trafikte artan araç ve sürücü sayısına rağmen ölümlü kaza sayısındaki düşüşte yasal sınırlarda araç kullanma alışkanlığı ve emniyet kemeri kullanmanın olumlu etkisi olduğu vurgulanarak, trafik kazalarının büyük çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklandığına işaret edildi.



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