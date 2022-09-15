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Alman sporcular Dünya Yüzme Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor

AA

Alman sporcular Dünya Yüzme Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Almanya'nın Oneflow Yüzme Kulübü, Japonya'da düzenlenecek 19. Dünya Yüzme Şampiyonası'nda başarılı olmak için Erzurum'da güç depoluyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, hizmete girdiği 2017 yılından bu yana 50'den fazla ülkenin yüzücülerine ev sahipliği yaptı.

Yabancı yüzücülerin yaklaşık 2 bin rakımda bulunması nedeniyle antrenman için tercih ettiği havuz, bugünlerde Almanya'dan sporcuları ağırlıyor.

Almanya'nın Oneflow Yüzme Kulübü, aralarında milli takım sporcularının da yer aldığı 7 yüzücüsüyle 14-30 Temmuz 2023'te Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenmesi planlanan 19. Dünya Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.


- "Erzurum'daki yüksek irtifa benim için ilk tecrübe oldu"


Kulübün başantrenörü Matt Magee, AA muhabirine, kendisinin yüksek irtifa kampına ilk kez, takımın ise 4 kez geldiğini söyledi.

Yüksek irtifada ilk tecrübesi olduğunu belirten Magee, "Takıma yeni katıldım ve Erzurum'daki yüksek irtifa benim için ilk tecrübe oldu. Buranın insanı çok dostça ve arkadaşça." dedi.

Magee, yüksek irtifa kampından önce kara çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Buraya gelmeden önce sadece fitness antrenmanları yapıyorduk. Yüksek rakımı seçmemizin sebebi, temiz hava vücuda iyi geliyor. Bunun için Erzurum'u tercih ettik." diye konuştu.

Kamp yapmaya 7 sporcu ile geldiklerini anlatan Magee, "Bu sporcuların 4'ü milli takıma gidecek. Japonya'da yapılacak Dünya Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Bu şampiyonada amacımız madalya kazanmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Takım Erzurum'a gelmeyi çok seviyor, insanlarını çok seviyoruz ve bu yüzden tekrar gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

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