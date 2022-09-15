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Doğu'da sosyal konut projesi için başvurular sürüyor

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da vatandaşların başvuruları devam ediyor.

Doğu'da sosyal konut projesi için başvurular sürüyor

ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da vatandaşların başvuruları devam ediyor.

Erzurum'da, sosyal konut projesine e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, sabahın erken saatlerinde evraklarını teslim etmek için Halk Bankası şubelerine geldi.

2 bin 100 konutun yapılmasının planlandığı kentte, evraklarını teslim etmek ve bilgi almak isteyenler banka şubelerinde yoğunluk oluşturdu

Genç kategorisinden konut için başvuran 19 yaşındaki Muhammet Nuri Deniz, AA muhabirine, ev sahibi olmayı çok istediğini belirterek "İnşallah ev çıkar. Genç olarak konut projesine sevindik, bizim gibi gençler için önemli fırsat. Şartlar çok güzel. Genç olduğumuz için bizlere kolaylık ve öncelik sağlandı, çok memnunuz." dedi.

Emekli Raci Özgözen de ev sahibi olmak isteyenlerin bankalarda yoğunluk oluşturduğunu aktardı.

Emekli kategorisinde konut için başvurduğunu anlatan Özgözen, "Emekliler kampanyaya çok sevindi, inşallah ev sahibi oluruz. Konut sahibi olma şartları bana göre uygun. Şu an başka yöntemle ev almaya güç yetmiyor, ev fiyatları çok yüksek olduğundan TOKİ dışında ev almaya gücümüz yetmez. TOKİ'nin evleri bizi sevindirdi, emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah razı olsun." diye konuştu.

İnşaat işçisi Fetullah Güney de sosyal konut projesine çok sevindiklerini dile getirerek "Baba oğula 20 yıllığına bu şekilde, bu şartlarda ev vermez, evler adeta beleş. TOKİ'in evleri kaliteli ve süper. Piyasa şartlarında hiç kimse başka türlü müteahhitlerden ev alamaz çünkü fiyatlar çok yüksek." ifadesini kullandı.

Başvuru sahiplerinden Nazime Özgözen ise projenin vatandaşları sevindirdiğini söyleyerek "Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Edoğan'dan ve emeği geçenlerden razı olsun. İnşallah konutlar gerçek ihtiyaçlılara nasip olur." dedi.

- Ardahan

Sosyal konut projesi, Ardahan'da da yoğun talep gördü.

E-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, sabah saatlerinde başvuru için gerekli evraklarını vermek için Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine geldi.

Ziraat Bankası Ardahan Şube Müdürü Şefika Akar, AA muhabirine, 250 konutun yapılacağı kentte, yoğunluğun oluşmaması için görevlilerin titizlikle çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Vatandaşlardan Tanju Koç da devletin ev sahibi olmak için kendilerine güzel imkan sunduğunu belirterek "Şu ana kadar kiradaydım. İnşallah bundan sonra kendi evim olur." diye konuştu.

- Tunceli

Tunceli’de de sosyal konut projesine başvurular sürüyor.

E-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, erken saatlerde banka şubelerinin önüne geldi.

Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinde yoğunluk oluşturanlar, evraklarını teslim ederek başvurularını yaptı.

Proje kapsamında kentte 250 konut inşa edilecek.

- Ağrı

Ağrı'da da sosyal konut projesine başvurular devam ediyor.

E-Devlet üzerinden başvuru imkanı bulamayanlar, sabahın erken saatlerinde bankaların önünde yoğunluk oluşturdu.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk nedeniyle sırayla banka şubelerine alınıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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