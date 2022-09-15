Erzurum'da gözlerinde enfeksiyon oluşan kaya güvercini tedavi edildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da gözlerinde enfeksiyon oluşan kaya güvercini tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yakutiye ilçesindeki bir parkta yaralı halde kaya güvercini gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Parka gelen DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, hayvanı vatandaşlardan teslim aldı.

Gözlerinde enfeksiyon oluştuğu anlaşılan kaya güvercininin bakım, beslenme ve tedavisi bir süre görevlilerce yapıldı.

Kaya güvercini daha sonra görevlilerce doğal ortamına salındı.





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