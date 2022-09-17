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Erzurum'da doktorlar karaciğer kanseri ve tedavideki gelişmeleri değerlendirdi

AA

Erzurum'da doktorlar karaciğer kanseri ve tedavideki gelişmeleri değerlendirdi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, çeşitli kentlerden gelen bilim insanları ve doktorların katılımıyla karaciğer kanseri ve tedavilerine yönelik toplantı yapıldı.

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneğince kentte bir otelde düzenlenen Erzurum Bölgesel Hepatosellüler Kanser Toplantısı'na, çeşitli kentlerden alanında uzman 100'ü aşkın bilim insanı ve mesleğe yeni başlayan doktorlar katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan ve 3 oturumda düzenlenen toplantıda, alanında uzman bilim insanları karaciğer kanserinde yeni markerlar (belirti), patolojik subtipler ve radyolojik görüntüler, sirozlu hastalarda takip, ablatif tedaviler, yeni onkolojik ajanlar ile organ nakli merkezlerinin çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kerem, toplantı öncesi AA muhabirine, Erzurum'da karaciğer kanserlerinin başlık olarak sunulduğu toplantıya çeşitli illerden çok sayıda doktorun katıldığını aktardı.

Toplantıda karaciğer naklinde son derece başarılı deneyimleri olan Malatya, Erzurum, İstanbul ve İzmir gibi merkezlerin sonuçlarının değerlendirileceğini anlatan Kerem, "Toplantıda Türkiye ve dünyada çok ciddi sorun olan karaciğerin primer kanseri olan hepatosellüler kanserde yeni gelişmeleri, yeni tümörler, tedavi modeliteleri ve Türkiye'de karaciğer naklinin durumunu konuşacağız." dedi.

Kerem, dernek olarak bölgesel toplantılarla hem meslektaşları bir araya getirip bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını hem de yeni gelişmelerden haberdar olup hasta tedavilerinin daha iyi noktaya getirilmesini amaçladıklarını vurguladı.

Atatürk Üniversitesinin çok köklü ve tecrübeli nakil ekibi olduğunu ve toplantının üniversitenin Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk öncülüğünde yapıldığını ifade eden Kerem, "Beklentimiz toplantıya gelen katılımcılara yeni gelişmeler hakkında bilgiler vermek, tecrübeli merkezlerin sonuçlarını paylaşmak, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tartışmak ve özellikle genç meslektaşlarımızı bu konuda eğitmektir." diye konuştu.

Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Öztürk de Dernek Başkanı Kerem ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantıya katılanlara teşekkür ederek, toplantının bilim dünyasına ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Çevrim içi düzenlenen ve youtube üzerinden canlı yayınlanan toplantıya, uzaktan bağlantıyla da katılım sağlandı.

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